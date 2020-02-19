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İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde arttı

İngiltere'de enflasyon, geçen ay yüzde 1,8 artış kaydetti.

19.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:08
İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde arttı

'de enflasyon, geçen ay yüzde 1,8 artış kaydetti.

(ONS) verilerine göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 1,8 artış kaydederek son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon, bir önceki ay yüzde 1,3 seviyesindeydi.

Ekonomistlerin beklentileri, enflasyonun geçen ay yüzde 1,6 artış göstermesi yönündeydi.

ONS açıklamasında, ülkede yılın ilk ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde artış göstermesinde artan yakıt ve konut fiyatlarının etkili olduğu belirtildi.

İngiltere'de enflasyon, halen İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yüzde 2 hedef seviyesinin altında seyrediyor.

Kaynak: AA
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