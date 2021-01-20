İngiltere'de enflasyon Aralık 2020'de beklentilerin üzerinde arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İngiltere'de enflasyon Aralık 2020'de beklentilerin üzerinde arttı

20.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:44
İngiltere'de enflasyon Aralık 2020'de beklentilerin üzerinde arttı

İngiltere'de enflasyon, Aralık 2020'de yıllık bazda yüzde 0,6 arttı.

İngiltere'de enflasyon, Aralık 2020'de yıllık bazda yüzde 0,6 arttı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 0,6 artış kaydetti. Beklenti, TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 0,5 artış göstermesi yönündeydi.

İngiltere'de TÜFE, aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı.

Ülkede kasım ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirlerinin aralıkta gevşetilmeye başlanmasıyla tüketicilerin Noel öncesi ürün talebindeki artış, enflasyonun beklentilerin üzerinde artmasına neden oldu.

ONS Uzmanı Jonathan Athow, konuya ilişkin değerlendirmesinde, geçen ay giyim, tren ve feribot biletlerindeki yoğun talep nedeniyle fiyatların yükseldiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Donald Trump Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Vladimir Putin
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Ceyda Düvenci Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Josef De Souza Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Mesut Özil Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de enflasyon Aralık 2020'de beklentilerin üzerinde arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 13:46:53. #1.14#
title