İngiltere'de Enflasyon 5 Yılın Zirvesinde

İngiltere'de enflasyon akaryakıt ve giyim eşyası fiyatlarının etkisiyle ağustos ayında son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

İngiltere'de Enflasyon 5 Yılın Zirvesinde

İngiltere'de enflasyon akaryakıt ve giyim eşyası fiyatlarının etkisiyle ağustos ayında son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Kaynak: Dunya.com