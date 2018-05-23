İngiltere'de Enflasyon 13 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi

İngiltere'de nisan ayında enflasyon yılık bazda yüzde 2,4'e geriledi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre ülkede nisan ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda bir önceki ayda kaydedilen yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 2,4'e geriledi. Böylece nisan ayı verileriyle geçen yılın mart ayından bu yana enflasyonda en düşük seviye kaydedilmiş oldu.

Beklenti nisan ayında yıllık bazda TÜFE'nin yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. İngiltere'de nisan ayında çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 2,2 olan beklentinin altında kalarak 2,1 artış gösterdi.

Ülkede nisan ayında perakende fiyat endeksi beklentiyle uyumlu şekilde yıllık yüzde 3,4 artış kaydetti.

İngiltere'de nisan ayında çıktı üretici fiyat endeksi ise (ÜFE) yıllık bazda yüzde 2,3 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2,7 arttı.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) hedefi enflasyonun yüzde 2,0 seviyesine düşürülmesi yönünde.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Enflasyon Sorumlusu Mike Hardie, "Enflasyon nisan ayında yavaşlamaya devam etti. Hava yolu ücretlerindeki düşüş aşağı yönlü en büyük katkıyı sundu. Bu katkının karşısında petrol fiyatlarındaki artış enflasyonda etki gösterdi." ifadelerini kullandı.