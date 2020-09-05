İngiltere'de endüstriyel binada patlama meydana geldi İngiltere'de endüstriyel binada patlama meydana geldiİngiltere, (DHA)- İngiltere'de endüstriyel bir binada meydana gelen büyük bir patlama sonrası yangın çıktı.

İngiltere'de endüstriyel binada patlama meydana geldi

İngiltere, (DHA)- İngiltere'de endüstriyel bir binada meydana gelen büyük bir patlama sonrası yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İngiltere'de Hoo yarımdasında bulunan St. Werburgh semtindeki bir endüstriyel bir binada patlama meydana geldi. Vicarage caddesi üzerinde bulunan binadaki patlama sonrası yangın çıktığı ifade edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında ikinci bir patlama daha meydana geldi. Ekipler bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları ve dumandan etkilenmemeleri için evlerinin pencerelerini kapatmaları çağrısında bulundu. 200 kişinin bölgeden tahliye edildiği olayda, ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Kaynak: DHA