İngiltere'de endişe verici bir koronavirüs mutasyonu daha bulundu
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BBC

İngiltere'de endişe verici bir koronavirüs mutasyonu daha bulundu

10.02.2021 05:17 | Son Güncelleme: 10.02.2021 05:21
İngiltere'de endişe verici bir koronavirüs mutasyonu daha bulundu

İngiltere'de hükümete bağlı bilim kurulu, iki farklı koronavirüs mutasyonu daha bulunduğunu açıkladı.

İngiltere'de hükümete bağlı bilim kurulu, iki farklı koronavirüs mutasyonu daha bulunduğunu açıkladı.

Bu mutasyonlardan birinin endişe verdiği kaydedilirken diğerinin henüz araştırılma safhasında olduğu ifade edildi.

İki mutasyonun da Güney Afrika ve Brezilya varyantlarıyla benzerlik taşıdığı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre Bristol'da bulunan mutasyon Yeni Ortaya Çıkan Solunum Virüs Tehditleri Danışma Kurulu tarafından 'endişe verici' olarak nitelendirildi.

Liverpool'da bulunan diğer varyantın ise araştırıldığı kaydedildi.

Yeni varyantlarda E484K tipi mutasyon gözlemlendi; bu da mutasyonun koronavirüsün "spike proteini" olarak adlandırılan, virüsün hücrelere yapışmasını ve içine girmesini sağlayan diken benzeri çıkıntılarda meydana geldiğine işaret ediyor.

Bu mutasyon Güney Afrika ve Brezilya varyantlarında da gözlemlenmişti.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) yeni varyantlardan kaynaklanan 76 vakanın tespit edildiğini, aşıların bu varyantlara karşı etkili olacağından emin olduklarını belirtti.

BBC
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