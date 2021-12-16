İngiltere'de Elektrikli Araç Satışlarına Uygulanan Devlet Teşvikinin Kapsamı Genişletildi

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'ndan 15 Aralık Çarşamba günü yapılan açıklamada, elektrikli araç satın alımlarında uygulanan teşvik ve sübvansiyon uygulamalarının kapsamının, fiyatı daha ucuz olan 20 farklı araç modelini de kapsayacak şekilde genişletildiği duyuruldu.

Düzenleme öncesi geçerli olan uygulamaya göre, düşük karbon emisyonlu elektrikli araç satın alanlar aracın modeline göre 2. 500 sterline kadar devlet indiriminden faydalanıyorlardı. İndirim miktarı devlet tarafından direkt üretici firmaya veya bayinin hesabına yatırılıyor.

Bu uygulama ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan yeni açıklamada, daha ucuz fiyatlı 20 ayrı model aracın daha teşvik kapsamına alındığı belirtildi. Yeni uygulamada, fiyatı 32 bin sterlinin altında olan araç alımlarında da 1. 500 sterline kadar indirimden faydalanmak mümkün olacak.

Alınan bu kararın, İngiltere hükümetinin 2030 yılına kadar benzin ve dizel gibi fosil yakıtlı araçların satışını yasaklama ve 2050 yılında da sıfır karbon hedefine ulaşma iradesi ile koşut olduğu belirtiliyor.

İngiltere'de otomobil müşterilerinin elektrikli araçlara geçiş sürecinin de son aylarda hızlandığı ve sıfır emisyonlu araç satışlarının bu yıl geçtiğimiz yıla kıyasla %89 oranında arttığı öğrenildi. İstatistiklere göre son üç ayda satılan her dört araçtan birisinin de yeni nesil enerjili araçlardan olduğu bildirildi.

Ulaştırma Bakanlığının açıkladığı bir diğer veriye göre, sübvansiyon planı çerçevesinde satın alınan elektrikli araç sayısı, son on yılda yaklaşık yarım milyon adede ulaştı.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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