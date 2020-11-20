İngiltere'de ekimde perakende satışlar yüzde 1,2 arttı
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İngiltere'de ekimde perakende satışlar yüzde 1,2 arttı

20.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:32
İngiltere'de ekimde perakende satışlar yüzde 1,2 arttı

İngiltere'de ekim ayında perakende satışlar yüzde 1,2 artış kaydetti.

İngiltere'de ekim ayında perakende satışlar yüzde 1,2 artış kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada ülkede ekim ayında perakende satışlarının aylık bazda yüzde 1,2 artış gösterdiği ve internet üzerinden satışların güçlü seyrettiği bildirildi.

Tüketicilerin Noel alışverişlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl daha erken yaptığı, perakende mağazalarının indirimlerinin de perakende satışları ekim ayında desteklediği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ONS Ulusal İstatistik Uzmanı Jonathan Athow, "Ekim ayında ülkenin bazı bölgelerinde yerel karantina uygulamalarının başlamış olmasına rağmen, perakende satışları güçlü seyretti. " dedi.

Avrupa'da Kovid-19 salgınından en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de 5 Kasım'da karantina uygulaması başlatılmış, temel ürünlerin satıldığı market ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılırken sokağa çıkışlar sınırlandırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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