- İngiltere'de Ekim'den bu yana en düşük can kaybı Son 24 saatte 33 can kaybı İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 155'e yükseldi.