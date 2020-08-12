İngiltere'de dublörlük yapan oyuncudan nişanlısına sıra dışı evlilik teklifi
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İngiltere'de dublörlük yapan oyuncudan nişanlısına sıra dışı evlilik teklifi

İngiltere'de dublörlük yapan Riky Ash (52), nişanlısına evlilik teklif etti.

İngiltere'de dublörlük yapan oyuncudan nişanlısına sıra dışı evlilik teklifi
12.08.2020 15:24 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:33

İngiltere'de dublörlük yapan Riky Ash (52), nişanlısına evlilik teklif etti. Teklif sırasında ateşle kendini yakan Ash, nişanlısına benzersiz bir teklif yapmak istediğini söyledi. 

İngiltere'de dublörlük yapan Riky Ash (52) ülkede sosyal medyanın gündemine oturdu. Aksiyon filmlerinde ünlü film yıldızları yerine tehlikeli sahneleri canladıran Riky Ash adlı dublör, koronavirüs ile mücadele eden hemşire Katrina Dobson'a (48) evlenme teklif etti. Evlenme teklifi sırasında filmlerde kullanılan zararsız alevle kendisini yakan Ash'in ceketinden ve pantolondan alevler çıkarken, duygu dolu dakikalar yerini gerilime bıraktı.

"TEKLİF HEM DUYGULANDIM, HEM KORKTUM"

Nişanlısından evlilik teklifi alan hemşire Dobson, "Kendini ateşe verdiğinde, elini cebinde gördüm. Elini cebinden çekti ve aniden yüzüğü çıkardı" dedi. Kent'teki William Harvey Hastanesinde koronavirüs biriminde çalışan Katrina, "Bunu yapmanın (evlilik teklifi) gerçekten güzel bir yoluydu. Mükemmel bir teklifti. Hem korktum hem duygulandım" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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