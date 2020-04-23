İngiltere'de Dover Limanı'nda 190 kilogram uyuşturucu ele geçirildi İngiltere'de Dover Limanı'nda bir gemide 190 kilogram ağırlığında ve 19 milyon sterlin (100 milyon TL) değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

İngiltere'de Dover Limanı'nda bir gemide 190 kilogram ağırlığında ve 19 milyon sterlin (100 milyon TL) değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'nin Dover kentindeki limana demirlenen bir gemide 190 kilogram ağırlığında ve 19 milyon sterlin değerinde uyuşturucu ele geçirildi. İngiliz medyasının son dakika olarak duyurduğu haberde, Dover kentinde bulunan limandaki 2 TIR'da toplam 190 kilogram ağırlığında ve 19 milyon sterlin (100 milyon Türk lirası) değerinde uyuşturucu ele geçirildiği aktarıldı. İngiltere Ulusal Suç Ajansı'ndan (NCA) yapılan açıklamada, olayla bağlantılı 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

'GEMİ HOLLANDA'DAN GELDİ'

Yapılan açıklamaya göre, uyuşturucunun ele geçirildiği TIR'ları taşıyan gemi Hollanda'dan geldi. NCA yetkililerin incelemeleri sonucu Hollanda'nın Nieuwegein kentinde yaşadığı belirtilen Gerrit Van Eckeveld (62) ve 2 Çekya vatandaşı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu kaçakçılığından suçlandıkları ifade edildi.

'KORONAVİRÜS KISITLAMALARINA RAĞMEN TEHDİT OLUŞTURUYOR'

Ulusal Suç Ajansı Dover Bölge Komutanı Martin Grace, "Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına karışan organize suç ağlarının, koronavirüs (Covid-19) salgınının getirdiği kısıtlamalara rağmen İngiltere için tehdit oluşturmaya devam ettiği görülüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA