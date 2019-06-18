İngiltere'de dört çocuktan biri "mülteci"nin anlamını bilmiyor
Avrupa’da göçmen karşıtı söylemler artarken İngiltere’de her dört çocuktan birinin “mülteci” kelimesinin anlamını bilmediği ortaya çıktı. İngiltere Kızılhaç Teşkilatı’nın gerçekleştirdiği araştırma ülkede iltica arayanlara karşı şüphe ve olumsuz düşüncelerin giderek arttığınu gösterdi.
Avrupa'da göçmen karşıtı söylemler artarken İngiltere'de her dört çocuktan birinin "mülteci" kelimesinin anlamını bilmediği ortaya çıktı. İngiltere Kızılhaç Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği araştırma ülkede iltica arayanlara karşı şüphe ve olumsuz düşüncelerin giderek arttığını gösterdi.
Hızılhaç'ın konuştuğu öğretmenlerin yarıdan fazlası (yüzde 52) öğrencilerinde mülteci karşıtı düşüncelerin arttığını gözlemledi. Öğretmenlere göre, öğrencilerin dörtte biri (yüzde 24) mültecinin ne olduğunu bilmiyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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