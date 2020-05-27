İngiltere'de doktor çift erteledikleri düğünlerini çalıştıkları hastanede gerçekleştirdi
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İngiltere'de doktor çift erteledikleri düğünlerini çalıştıkları hastanede gerçekleştirdi

Koronavirüs salgını sebebiyle düğünlerini erteleyen İngiliz çift, çalıştıkları ve Başbakan Boris Johnson'un da tedavi gördüğü St Thomas Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

İngiltere'de doktor çift erteledikleri düğünlerini çalıştıkları hastanede gerçekleştirdi
27.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:28

Koronavirüs salgını sebebiyle düğünlerini erteleyen İngiliz çift, çalıştıkları ve Başbakan Boris Johnson'un da tedavi gördüğü St Thomas Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan St Thomas Hastanesi'nde çalışan doktor Annalan Navaratnam (30) ve hemşire Jann Tipping (34) koronavirüs salgını sebebiyle düğünlerini erteledi. Genç çift, düğünlerini çalıştıkları hastanede bulunan küçük kilisede gerçekeştirdi. Misafirler ise düğüne hastanenin kilisesinden internet üzerinden yapılan canlı yayınla katıldı.

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Hemşire Tipping, "Düğünü hepimiz hala sağlıklıyken yapmak istedik, hatta herkes bizi bir ekrandan seyretmek zorunda kalmalarına rağmen" dedi. Hastanenin kilisesinde çalışanlar, çiftin düğününün gerçekleşmesi için çok çalıştıklarını ve izin alma sürecinin uzun sürdüğünü ifade etti. Hemşire Tipping, çalıştıkları yerde evlenmenin kendileri için çok özel bir durum olduğunu çünkü son zamanlarda hayatlarının büyük bir bölümünün hastanede geçtiğini söyledi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise çiftin düğünü kutlayarak, sosyal medyadan kutlama mesajı yayınladı.


Kaynak: DHA

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