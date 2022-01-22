İngiltere'de Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması protesto edildi.

İsrail Büyükelçiliği önünde bir araya gelen göstericiler burada yapılan konuşmaların ardından yürüyüş yaptı.

"Özgür Filistin", "Kudüsün Yahudileştirilmesine son" ve " İsrail'e yaptırım uygulayın" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler İsrail'in savaş suçlusu olarak yargılanması çağrısında bulundu.

Siyonism karşıtı Yahudilerin de destek verdiği gösteride "Terörist İsrail" sloganları atıldı.