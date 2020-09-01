İngiltere'de devletin hesabın yarısı ödediği dışarıda yemek yeme kampanyası boyunca 64 milyondan...
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BBC

İngiltere'de devletin hesabın yarısı ödediği dışarıda yemek yeme kampanyası boyunca 64 milyondan...

İngiltere'de hükümetin koronavirüs salgınında yeme-içme sektöründe zora giren işletmeleri desteklemek amacıyla başlattığı ve bugün sona erecek kampanyada Ağustos ayı boyunca 64 milyondan fazla sipariş verildi.

İngiltere'de devletin hesabın yarısı ödediği dışarıda yemek yeme kampanyası boyunca 64 milyondan...
01.09.2020 13:22 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:27

İngiltere'de hükümetin koronavirüs salgınında yeme-içme sektöründe zora giren işletmeleri desteklemek amacıyla başlattığı ve bugün sona erecek kampanyada Ağustos ayı boyunca 64 milyondan fazla sipariş verildi.

"Eat Out, Help Out" (Dışarıda ye, yardım et) adıyla uygulamaya konulan program kapsamında ülke genelinde 72 bin lokanta, pub ve kafelerde 20 sterline kadar olan hesapların 10 sterline kadar olan bölümü devlet tarafından karşılandı.

Ülkede Ağustos ayı boyunca Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri geçerli olan kampanyayla dışarıda yenen yemeklerde geçen yıla göre yüzde 95'lik bir artış yaşandı.

Birkaç restoran zinciri ise Eylül ayında indirime devam edeceklerini söyledi.

İngiliz Maliye Bakanı Rishi Sunak, yaptığı açıklamada insanlardan dışarıda yemek yemeye devam etmelerini istedi.

Sunak yaptığı açıklamada, "Program bize bir ulus olarak dışarıda yemek yemeyi sevdiğimizi hatırlattı. Dışarıda yemek yiyenleri ekonomik iyileşmemize devam etmeye yardımcı olmaları için dışarıda yemeye devam etmeye çağırıyorum" dedi.

Sunak, restoran çalışanlarına da gösterdikleri özveri sebebiyle teşekkür etti.

Hükümetin daha önce açıkladığı verilere göre Nisan ayında bu sektördeki işletmelerin yüzde 80'i hizmet veremedi.

İngiltere'de salgın sebebiyle 1 milyon 400 bin sektör çalışanı zorunlu izne çıkarıldı.

4 Temmuz'da yeniden açılan restoran ve pub'lar karantina önlemleri kapsamında düşük kapasiteyle hizmet vermeye devam ediyor.

BBC
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