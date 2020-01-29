İngiltere'de devlet yardımları kesilen 57 yaşındaki işsiz açlıktan öldü

29.01.2020 19:15 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:15

İngiltere'nin Nottingham kentinde, 57 yaşındaki Errol Graham adlı kişinin sosyal yardımları kesildikten sonra tek başına yaşadığı evinde açlıktan öldüğü açıklandı.

Belediyeye ait bir konutta kalan ve bir süredir depresyonda olduğu belirtilen Graham'ın cesedi, Haziran 2018'de kendisini evden çıkarmaya gelen görevliler tarafından bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma açılmıştı.

Adli tıp yetkilileri, Graham'ın cesedi bulunduğunda 28,5 kilo olduğunu açıkladı. Elektrik ve gazı olmayan evde, tarihi 5 yıl önce geçmiş olan konserve balıklardan başka hiçbir yiyeceğe rastlanmadı.

Torunu Allison Graham, "Bir insanın böyle ölmesi ne kadar acı" dedi.

Graham'ın işsizlik ve geçim yardımının Ağustos 2017'de kesildiği, aynı yılın Ekim ayında da evi için tahliye kararının çıktığı belirtiliyor.

Errol Graham'ın ölümü için başlatılan soruşturmada, ölüm nedeni kayıtlara "açlık" olarak geçti.

Adli tıp yetkilisi Dr. Elizabeth Didcock, "Aniden gelirlerini kaybetmesi ve evini kaybetme korkusu büyük strese ve kaygıya yol açmış olmalı. Bu gibi aciz durumdaki insanları koruması gereken güvenlik ağımızda delikler var" dedi.

Graham'ın ölümünü Meclis'e taşıyan milletvekili Debbie Abrahams da, yardımları kesildikten sonra ölen tüm kişiler bağımsız soruşturma başlatılmasını istedi.

İngiltere'de 2010'dan beri merkez sağ Muhafazakar Parti iktidarda.