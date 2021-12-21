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İngiltere'de dev kırkayak fosili bulundu

İngiltere'de dev kırkayak fosili bulundu
AA / Emel Öz - Haberler | Güncel

İngiltere'de 2,7 metre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen dev kırkayak fosili bulundu.

İngiltere'de 2,7 metre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen dev kırkayak fosili bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, bir otomobil büyüklüğünde olduğu sanılan ve 326 milyon yıl önce yaşadığı tespit edilen dev kırkayak fosili İngiltere'nin kuzeyinde Northumberland sahilinde tesadüfen bulundu.

Cambridge Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümünden makalenin başyazarı Dr. Neil Davies, yaptığı açıklamada, 2018'de şans eseri keşfedilen fosilin bulunduğu kaya parçasının sahile düştüğünü ve bunu eski doktora öğrencilerinden birinin yürürken fark ettiğini belirtti.

Davies, 75 santimetre uzunluğundaki fosil üzerinde yaptıkları inceleme sonucunda, bilim dünyasında Arthropleura diye bilinen dev kırkayak türünün 2,7 metre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığında olduğu sonucuna vardıklarını ifade etti.

Araştırmanın bulguları, Geological Society dergisinde yayımlandı.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

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