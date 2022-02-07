İngiltere'de Dev Ekranlarda Türk Markaları
DailyMotion.com - Güncel
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İşlerini İngiltere'ye taşıyan online ticaret markaları, Türkiye'deki reklam sektörü temsilcilerinin de ülkeye yerleşmeye başlamasıyla görünürlüklerini artırma fırsatı yakaladı.
İşlerini İngiltere'ye taşıyan online ticaret markaları, Türkiye'deki reklam sektörü temsilcilerinin de ülkeye yerleşmeye başlamasıyla görünürlüklerini artırma fırsatı yakaladı. Bugünlerde Londra'nın meydanlarındaki dev ekranlar, Türkiye'de doğup İngiltere'de büyüyen işleri yansıtıyor
DailyMotion.com - Güncel