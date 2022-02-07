İngiltere'de Dev Ekranlarda Türk Markaları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere'de Dev Ekranlarda Türk Markaları

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

İşlerini İngiltere'ye taşıyan online ticaret markaları, Türkiye'deki reklam sektörü temsilcilerinin de ülkeye yerleşmeye başlamasıyla görünürlüklerini artırma fırsatı yakaladı.

İşlerini İngiltere'ye taşıyan online ticaret markaları, Türkiye'deki reklam sektörü temsilcilerinin de ülkeye yerleşmeye başlamasıyla görünürlüklerini artırma fırsatı yakaladı. Bugünlerde Londra'nın meydanlarındaki dev ekranlar, Türkiye'de doğup İngiltere'de büyüyen işleri yansıtıyor

DailyMotion.com - Güncel

Türkiye, England, Londra, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title