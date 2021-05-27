İngiltere'de derste Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri gösteren öğretmen göreve dönebilecek
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İngiltere'de derste Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri gösteren öğretmen göreve dönebilecek

İngiltere'de derste Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri gösteren öğretmen göreve dönebilecek
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere'de bir lisedeki derste İslam peygamberi Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri göstermesinin ardından açığa alınan öğretmenin görevine dönebileceği açıklandı.

İngiltere'de bir lisedeki derste İslam peygamberi Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri göstermesinin ardından açığa alınan öğretmenin görevine dönebileceği açıklandı.

İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire'da bulunan Batley Okulunda bir öğretmenin din bilgisi dersinde Müslümanların tepkisini çeken karikatürleri göstermesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Soruşturmada öğretmenin karikatürleri birden fazla gösterdiği ancak suç işleme niyetinde olmadığı sonucuna varıldı.

Öğretmenin, "dini değerlere küfrün" ne olduğu hakkında bir tartışma başlatmak için "görüntüyü kullanmanın eğitici bir amacı ve faydası olduğuna gerçekten inandığı" savunuldu.

Liseden yapılan açıklamada, "Bulgular açık, ilgili öğretmen kaynağı suç amacıyla kullanmadı ancak ders konusu başka yöntemlerle etkili bir şekilde anlatılabilirdi." denildi.

Bu kapsamda "açığa alma cezasının artık kaldırılabileceği" duyurulurken, bundan sonra karikatürlerin kullanılmayacağı da ifade edildi.

Gösteri düzenlenmişti

25 Mart'ta yaşanan olayda, bir öğretmenin din bilgisi dersinde İslam peygamberi Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri göstermesinin ardından veliler okul önünde protesto gösterisi düzenlemişti. Okul, göstericilerin istifa etmesini istediği öğretmeni açığa almıştı. Okul Müdürü Gary Kibble, velilere gönderdiği e-postada derste kullanılan "uygunsuz kaynak" için özür dilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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