İngiltere'de Covid kısıtlamaları 19 Temmuz'da sona eriyor
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İngiltere'de Covid kısıtlamaları 19 Temmuz'da sona eriyor

İngiltere'de Covid kısıtlamaları 19 Temmuz'da sona eriyor
BBC - Haberler | Dünya

İngiltere'de hükümet, Covid kısıtlamalarının gevşetilmesinde son aşamaya 19 Temmuz'da geçileceğini doğruladı.

İngiltere'de hükümet, Covid kısıtlamalarının gevşetilmesinde son aşamaya 19 Temmuz'da geçileceğini doğruladı. Böylece sosyal temasta neredeyse tüm yasal kısıtlamalar kalkmış olacak.

Ancak Başbakan Boris Johnson "ihtiyatla" ilerlemek gerektiğini, çünkü "pandeminin bitmediğini" vurguladı.

Bilim insanlarına göre şu andaki Covid dalgasının Agustos ortasında zirve yapması bekleniyor ve günlük 1000 ila 2000 hastaneye yatışa yol açabilir.

Modellemelere göre zirve döneminde Covid'den ölümler de 100 ila 200 arasında olacak, ancak bu alanda önemli düzeyde bir belirsizlik var.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, vaka sayısının ilerleyen yaz aylarında günlük 100 bine ulaşabileceğini söylemekle birlikte, bunun sağlık sistemi üzerinde sürdürülemez bir baskı yaratmayacağını belirtti.

Javid, aşılamanın "koruyucu bir duvar" oluşturduğunu ve bu şekilde "yaz aylarındaki Covid dalgasına karşı durulabileceğini" belirtti.

Boris Johnson da daha sonra Başbakanlık'ta yaptığı basın açıklamasına "Koronavirüs size ve ailenize risk oluşturmaya devam ediyor. 19 Temmuz Pazartesi'den itibaren aniden Covid öncesindeki yaşama dönemeyiz" dedi.

19 Temmuz'dan itibaren neredeyse tüm yasal kısıtlamalar kalkacak, ancak tavsiye niteliğinde kurallar sürdürülecek.

Örneğin, kapalı kamusal alanlardaki tüm maske takma zorunluluğu kalkacak, ancak Javid kalabalık kapalı mekanlarda maske takılmasının "beklenmeye ve tavsiye edilmeye" devam edileceğini belirtti.

Gece kulüpleri de Mart 2020'den bu yana ilk kez açılacak ve etkinliklerde kişi sayısı sınırlanmayacak.

Kaç kişinin bir araya gelebileceği konusunda da kısıtlama olmayacak ve 1 metrenin üzerinde sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu kalkacak.

Ancak Johnson, kalabalıkların gittiği gece kulüpleri ve diğer mekanların Covid statü sertifikası kullanmaya teşvik edileceğini belirtti.

Bu "aşı pasaportları" Ulusal Sağlık Hizmeti NHS'in uygulaması üzerinden, kişilerin iki doz aşı olduğunu, negatif testi olduğunu ya da Covid-19 geçirip, doğal bağışıklık kazandığını gösterecek.

Mümkün olan durumlarda evden çalışma tavsiyesi kaldırılacak, ancak hükümet ofislere aşamalı bir geri dönüş tavsiye ediyor.

Sağlık Bakanı ayrıca halka "kişisel sorumlulukla" davranması ve insanlarla "mümkün olduğunca dış mekanlarda buluşmayı" tercih etmesi gerektiğini belirtti.

Büyük Britanya'da şu ana dek 45,9 milyon kişi, yani yetişkin nüfusun yüzde 87,2'si iki doz Covid aşısı oldu. 34, 8 milyon kişi, yetişkinlerin yaklaşık üçte ikisi de iki dozu da oldular.

BBC
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