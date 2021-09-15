İngiltere'de Covid: Bilim Kurulu hükümeti, 'Önlemler artırılmazsa hastaneye kaldırılanların sayısında ciddi artış olabilir' diyerek uyardı

İngiltere'de hükümetin bilim danışma kurulu SAGE, ülkede Covid önlemleri ve kısıtlamaları artırılmazsa hastaneye kaldırılanların sayısında ciddi artış olabileceği uyarısında bulundu.

SAGE'den yapılan açıklamada, kısıtlamaların artırılmaması halinde, güncel verilere göre günde yaklaşık 750 olan hastaneye kaldırılan Covid hastalarının sayısının önümüzdeki ay 7 bine kadar çıkabileceği belirtildi.

Uzmanlar, "görece küçük çaplı önlemlerin" dahi koronavirüsün yayılmasını önleyebileceğini söylüyor.

İngiltere hükümeti sonbahar ve kış aylarında yaşanabilecek olası Covid vaka senaryolarına ilişkin iki eylem planı hazırladı.

Johnson hükümetinin belirlediği A ve B planlarının ikisinde de, kapanma içeren sınırlamalar yer almıyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) yükünü azaltmayı ön gören A Planı, aşı ve test üzerinden şekilleniyor.

B Planı ise aşı pasaportu, maskenin yeniden zorunlu hale gelmesi ve evden çalışmanın tavsiye edilmesi gibi adımları içeriyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NHS'in vaka artışı sonucu baskı altına girmesi halinde işte bu planı devreye sokabileceklerini söylüyor.

'Okul ve ofislere dönüş bulaşı artırabilir'

SAGE'den bilim insanları ise 8 Eylül tarihli uyarılarında "hastaneye yatışlarda yeni bir büyük dalga yaşanabileceğini" belirtti.

Kurula danışmanlık yapan virüs modelleme uzmanları, okulların açılması ve çalışanların yeniden ofislere dönmesi sonucu virüsün çok daha hızlı bir şekilde bulaşabileceğini söyledi.

Yazıda evden çalışmanın geçtiğimiz aylarda pandeminin yayılmasını önleme konusunda büyük bir rol oynadığına dikkat çekildi.

Hükümet erken adım attığı takdirde "görece hafif bir dizi önlem alınmasının" dahi, vaka sayılarındaki artışı önlemeye yetebileceği belirtilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Evden çalışmanın desteklenmesinin yanı sıra, insanlara yaygın olarak test yaptırmaları, temaslı oldukları durumlarda kendilerini izole etmeleri ve daha sık maske giymelerini tavsiye eden net mesajlar verilmesi gibi daha ufak önlemler de alınabilir."

İngiltere Başbakanı Johnson dün düzenlediği basın toplantısında aşı programı sayesinde, Avrupa'nın en özgür ülkelerinden biri olabileceğini umduğunu söylemişti.

Johnson, "Nüfusun büyük bölümü belli bir düzeyde bağışıklık kazandığı için" insanlara nasıl davranmaları gerektiği konusunda verecekleri daha net mesajların dahi, Covid'le mücadeleye katkı sağlayabileceğini belirtmişti.

Basın toplantısında konuşan hükümetin baş bilim danışmanı Sir Patrick Vallance, vaka sayılarının aniden artması halinde bakanların geç kalmadan harekete geçmesi gerekeceğini söylemişti.

'Vaka ve ölümler geçen yıldan fazla'

Hükümetin baş sağlık danışmanı Profesör Chris Whitty de, kış mevsimi yaklaşırken grip gibi solunum yolu hastalıklarının da hızla yayılabileceği uyarısında bulundu.

Whitty, sonbahara girerken ülkede Covid vakaları, ölümler ve hastaneye kabullerin geçen yılın aynı dönemine göre daha fazla olduğuna dikkat çekti.

İngiltere'de dün yayımlanan verilere göre, son 28 günde 26 bin 628 kişinin Covid testi pozitif çıktı, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 185 kişi yaşamını yitirdi.

Geçen yıl 15 Eylül'de kayda geçen günlük vaka sayısı 3 bin 150, Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 27 idi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid dün ülkede 50 yaşın üstündeki herkese 3. doz aşı uygulamasının haftaya başlayacağını duyurmuştu.

İkinci doz Pfizer ya da Moderna aşısının üzerinden en az 6 ay geçmiş olan herkes, 3. doz aşı yaptırabilecek.