İngiltere'de Covid araştırması: Salgın ülkede özellikle gençlerin henüz aşı olmaması nedeniyle yayılıyor
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BBC

İngiltere'de Covid araştırması: Salgın ülkede özellikle gençlerin henüz aşı olmaması nedeniyle yayılıyor

İngiltere'de Covid araştırması: Salgın ülkede özellikle gençlerin henüz aşı olmaması nedeniyle yayılıyor
BBC - Haberler | Dünya

Imperial College London tarafından yapılan bir araştırma, İngiltere'de çoğunlukla henüz aşı olmamış gençler arasında olmak üzere salgının yayıldığını ortaya koydu.

İngiltere'de Imperial College London tarafından yapılan bir araştırma, ülkede ülkede Covid salgının özellikle gençlerin henüz aşı olmaması nedeniyle yayıldığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, salgının daha fazla yayılmasını önlemek için gençlere aşı yapılmasının kritik olduğunu söylüyor.

React-1 isimli araştırma ise 20 Mayıs-7 Haziran dönemine ilişkin verileri kapsıyor.

Bilim insanları, araştırmayla ilgili şu bulguları açıkladı:

Araştırmayı yürüten Profesör Paul Elliot, "Detaylara baktığımızda, genellikle iki doz aşılanmış ileri yaşlardaki kişilere çok, çok iyi bir koruma sağlandığı gerçeği bizi teselli edebilir" diyor ve ekliyor:

"Hükümet, 19 Temmuz'a kadar tüm yetişkinleri aşılamak istediğini açıkça ilan etti. Bu çok büyük bir fark yaratacak ve toplumda bağışıklık artıracak."

25 Şubat'tan bu yana en yüksek vaka sayısı

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta Çarşamba günü 9 bin 55 yeni vaka açıklandı. Bu, 9 bin 985 vakanın bildirildiği 25 Şubat'tan bu yana en yüksek sayı.

Ülkede Çarşamba günü koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Salı günü 190 bin 33 kişiye daha aşının ilk dozu uygulandı ve en az bir doz aşı yapılan kişi sayısı 42 milyonu aştı. Bu sayı, yetişkinlerin % 79,8'ine denk geliyor.

30 milyondan fazla kişiye (yetişkinlerin % 57,8'i) aşının her iki dozu da uygulandı.

Şu anda ülkede yeni enfeksiyonların % 96'sının kaynağı, ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı.

Başbakan Boris Johnson, kalan Covid kısıtlamalarının kaldırılmasını dört hafta erteleyeceklerini duyurduğunda, buna neden olarak Delta varyantını gösterdi.

Hükümet, aşılama çalışmalarını hızlandırarak, mevcut önlemlerin yürürlükte kalacağı 19 Temmuz'a kadar, 18 yaşından büyüklerin tamamına ilk doz ve yetişkinlerin üçte ikisine ikinci doz aşının uygulanmasını hedef olarak belirledi.

Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasının onaylanmasının ardından, İngiltere'de çocukların aşı programına dahil edilip edilmeyeceği çok tartışıldı.

BBC'nin edindiği bilgiye göre, 12-17 yaş arası tüm çocukları aşılama kararının İngiltere'deki aşı uzmanları tarafından yakın zamanda tavsiye edilmesi beklenmiyor.

Hükümete aşılama konusunda tavsiyelerde bulunun uzmanlardan oluşan Aşılama ve Bağışıklık Komitesi'nin (JCVI), hükümetin son kararını vermeden önce ilerleyen günlerde bir açıklama yapması bekleniyor. 

Bu arada, Daily Telegraph gazetesine göre, hükümet yetkilileri, iki doz aşı yapılmış olan Birleşik Krallık vatandaşlarının sarı listedeki ülkelerden döndüklerinde karantinaya girme zorunluluğunu kaldırmayı değerlendiriyor.

İngiltere'de seyahat sistemi nasıl işliyor?

İngiltere'de şu anda yürürlükte olan uluslararası seyahat düzenlemesine "trafik lambası sistemi" adı veriliyor. Ülkeler üç farklı kategoriye ayrılıyor ve her bir kategori için de farklı düzenlemeler uygulanıyor.

Yeşil listede yer alan ülkelerden gelenlere, seyahat için herhangi bir kısıtlama ve İngiltere'ye dönüşlerde karantina uygulanmıyor.

Sarı listedeki ülkelerden dönenler 10 gün evde karantinaya alınıyor.

En sıkı kısıtlamaların uygulandığı kırmızı listedeki ülkelerden gelişlerde ise masrafları yolcuya ait olmak üzere 10 gün otel karantinası zorunlu tutuluyor. Ayrıca kırmızı listedeki ülkelere ancak zorunlu hallerde seyahat edilmesi isteniyor.

İngiltere'de Covid araştırması: Salgın ülkede özellikle gençlerin henüz aşı olmaması nedeniyle yayılıyor
BBC
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