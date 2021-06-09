İngiltere'de Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor
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İngiltere'de Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor

İngiltere'de Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi ile birlikte hükümet, kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik kuralların yeniden gözden geçirileceğini bildirdi.

İngiltere'de korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi ile birlikte hükümet, kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik kuralların yeniden gözden geçirileceğini bildirdi.

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılmaya başlamasıyla beraber günlük vakalarda yeniden artış gözlendi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkedeki vakaların ve hastaneye yatışların çok net bir şekilde arttığını belirtti. Johnson, hükümetin 21 Haziran'da tüm kısıtlamaların kaldırılması hedefine atıfta bulunarak, bir sonraki aşamaya geçebilmek için yeterli koruma oluşturulması gerektiğini belirtti. Johnson, "Buna bakacağız ve veriler tarafından yönlendirileceğiz" ifadelerini kullanarak, hükümetin konuyla ilgili kararını pazartesi günü duyuracağını aktardı.

JOHNSON 4'ÜNCÜ AŞAMA İÇİN UYARMIŞTI

Johnson daha önce 21 Haziran'da "normalleşmeye geçiş" hedefiyle ilgili İngiltere'nin tüm kısıtlamaları kaldırmak için gerekirse bekleyeceğini söylemişti. Johnson, İngiltere'deki verilerin "belirsiz" olduğunu ifade ederek, hükümetin korona virüs kısıtlamalarını kaldırma planına yönelik 4'üncü aşamaya beklendiği tarihte geçilemeyeceği uyarısında bulunmuştu.

4'ÜNCÜ AŞAMADA TÜM KISITLAMALARIN KALDIRILMASI HEDEFLENİYOR

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle üçüncü kez uygulanan ulusal kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasına yönelik planın birinci aşamasına göre, 8 Mart'ta bazı okullar yeniden açılmıştı.12 Nisan'da gerçekleşen ikinci aşamada perakende mağazaları yeniden açılmış, dış mekan egzersizlerine ve 6 kişilik grupların dışarıda toplanmasına izin verilmişti. En son 17 Mayıs'ta gerçekleşen üçüncü aşamada, restoranların yeniden açılmasına ve 30 kişiye kadar etkinliklerin düzenlenmesine izin verilmişti.

Resmi verilere göre, Mayıs sonundan bu yana ülkedeki günlük vaka sayılarında yeniden artış kaydedilmesi ve Covid-19'un hızla yayılan diğer mutasyonları nedeniyle 21 Haziran'da yürürlüğe girmesi planlanan dördüncü aşamanın erteleneceği düşünülüyor. Hükümetin dördüncü aşamadaki planına göre 21 Haziran tarihinde büyük festivallerin yeniden yapılması ve tüm kısıtlamaların sona ermesi gibi kurallar yer alıyor.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 7 BİNİ AŞTI

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19 verilerine göre, son 24 saatte 7 bin 540 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 535 bin 754'e ulaştı. Ülkede son 24 saat içinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 860'a yükseldiği aktarıldı. Toplamda 40 milyon 710 bin 319 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 28 milyon 540 bin 844 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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