İngiltere'de Covid-19 Nedeniyle En Genç Ölüm #EvdeKal
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Koronavirüs, İngiltere, Teknoloji

İngiltere'de Covid-19 Nedeniyle En Genç Ölüm #EvdeKal

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler arasında 18 yaşında bir gencin de bulunduğu belirtildi.

23.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:34
İngiltere'de Covid-19 Nedeniyle En Genç Ölüm #EvdeKal

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler arasında 18 yaşında bir gencin de bulunduğu belirtildi. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden gencin sağlık sorunu olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer insanlar sosyal mesafelendirmeyi yapamazlarsa, yapmayacaklarsa, elbette o zaman daha sert önlemler almamız gerekecek" dedi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle günlük gerçekleştirilen basın toplantısında açıklama yapan Johnson, "Temiz havanın kendi başına size bağışıklılık sağladığını düşünmeyin. Birbirinizden 2 metre uzakta olmalı ve sosyal mesafelendirme kurallarına uymalısınız. Bunu ciddiye alın ve uygulayın. Çünkü hayati öneme sahip" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de Hayatını Kaybedenler 18 ile 102 Yaş Aralığında

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 artarak 281'e ulaştığını belirten İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, hayatını kaybeden insanların yaşlarının 18 ile 102 arasında olduğunu vurguladı. İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen vaka sayısı da 635 artarak 5683'e yükseldi.

İngiltere'den gelen bilginin ardından virüsün herkes için tehlike saçtığı birkez daha görülmüş oldu. Özellikle sosyal medyada virüsün yaşlılar için tehdit olduğu, gençleri etkilemediği algısı, gençlerin evlerinden çıkmalarına sebep oluyordu. Halbuki kronik rahatsızlığı olan gençler de virüsün öldürücülüğünden kaçamıyorlardı.

Bunun yanı sıra yaşınız ne lursa olsun, COVID-19 kapan hastalar sert solunum güçlükleri geçtiklerinden, iyileşme süreleri sancılı geçiyordu. Yani virüsten iyileşebiliyor olsanız bile çok zor geçecek bir tedavi sürecini atlatmanız gerekiyordu.

Kaynak: Tamindir

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