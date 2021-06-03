İngiltere'de Covid-19 kısıtlamaları devam edebilir
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İngiltere'de Covid-19 kısıtlamaları devam edebilir

İngiltere'de Covid-19 kısıtlamaları devam edebilir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle 21 Haziran'da kaldırılması planlanan kısıtlamaların yürürlükte kalmaya devam edebileceği açıklandı.

İngiltere'de korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle 21 Haziran'da kaldırılması planlanan kısıtlamaların yürürlükte kalmaya devam edebileceği açıklandı.

İngiltere'de Covid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmaya başlamasıyla beraber son birkaç haftadır vaka sayılarında ve can kayıplarında artış görülüyor. Hindistan'da ortaya çıkan varyantın İngiltere'de yayılmaya başlaması hükümeti yeniden kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik planları gözden geçirmeye yöneltti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 21 Haziran'da "normalleşmeye geçiş" hedefiyle ilgili, yaptığı bir açıklamada, "İngiltere'nin tüm kısıtlamaları kaldırmak için gerekirse bekleyeceğini" söylemişti. Johnson, son verilerin "belirsiz" olduğunu belirterek, hükümetin kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik planladığı yol haritasındaki 4. adıma beklendiği tarihte geçilemeyeceği uyarısında bulundu.

İngiltere'de 8 Mart'ta bazı okulların yeniden açılmaya başlamasıyla beraber kademeli olarak kaldırılmaya başlayan kısıtlamaların 21 Haziran'da tamamen kaldırılması planlanıyordu. Şu ana kadar kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik ikinci ve üçüncü adımla, mağazalar, restoranlar, kuaförler, sinema ve eğlence merkezleri gibi birçok işletme yeniden açılırken, 21 Haziran'da büyük festivallerin ve gece kulüplerinin açılması planlanıyordu.

HÜKÜMETTEN SEYAHAT ETMEYİN ÇAĞRISI

İngiltere hükümeti başka ülkelerde ortaya çıkan Covid-19 varyantlarının ülkeye girişini engelleyebilmek için uluslararası seyahatleri mümkün olduğunca kısıtlayarak halkın yurtdışına seyahat etmemelerini öneriyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetin Covid-19 kısıtlamaları kapsamındaki uluslararası seyahat kurallarını belirleyen sarı ve kırmızı listedeki ülkelere seyahat edilmemesine yönelik uyarıda bulunmuştu. Johnson ayrıca otel karantinası zorunluluğu olmayan sarı listedeki ülkelere tatil yapmak amacıyla gidilmemesi gerektiğini söylemişti. Johnson, "Tedbirli olmalıyız ve gerektiğinde ülkeleri kırmızı listeye, sarı listeye koymaya devam etmeliyiz" açıklamasında bulunmuştu.

HİNDİSTAN VARYANTI YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

İngiltere Halk Sağlığı (PHE) Hindistan'da ortaya çıkan varyantın İngiltere'de baskın bir tür olduğunu belirterek ülkenin kuzey batı bölgelerinin varyanttan daha fazla etkilendiğini söyledi. Laboratuvar analizlerine göre şu ana kadar tespit edilen varyantın Birleşik Krallık genelinde 12 bin 431'e yükseldiği belirtildi. Varyantın en fazla görüldüğü şehirler arasında, Bolton, Bedford, Blackburn ve Glasgow yer alıyor.

Bazı bilim adamları ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan yeni varyantın önceki varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu düşünüyor.

SON 24 SAATTE 5 BİN 274 VAKA

İngiltere'de son 24 saatte 5 bin 274 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 499 bin 878'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saat içinde 18 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 812'ye yükseldiği aktarıldı.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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