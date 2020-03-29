İngiltere'de Covid-19: Hayat normale 6 aydan önce dönmeyecek
İngiltere'de halk sağlığı yetkilisi, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 pandemisi nedeniyle İngilizlerin normal hayatlarına 6 aydan önce dönemeyeceğini söyledi.
29.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:44
İngiltere'de halk sağlığı yetkilisi, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 pandemisi nedeniyle İngilizlerin normal hayatlarına 6 aydan önce dönemeyeceğini söyledi.
Kamu Sağlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Jenny Harries pazar günü yaptığı açıklamada, koronavirüsün yeniden canlanmasına neden olabileceği için şu anki uygulamaların birden kaldırılmasının tehlikeli olacağını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com