İngiltere'de Covid-19 aşısı için ücret alınıyor mu? Aşılamada hangi aşamaya gelindi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

İngiltere'de Covid-19 aşısı için ücret alınıyor mu? Aşılamada hangi aşamaya gelindi?

İngiltere'de Covid-19 aşısı için ücret alınıyor mu? Aşılamada hangi aşamaya gelindi?
BBC - Haberler | Dünya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da yaptığı konuşmada, İngiltere'de Covid-19 aşısı yapılması karşılığında 100 sterlin ücret alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da yaptığı konuşmada, İngiltere'de Covid-19 aşısı yapılması karşılığında 100 sterlin ücret alındığını söyledi.

Erdoğan "Bakın şu anda sevgili kardeşlerim, dünyanın değişik yerlerinde Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri aşı var ya, bu aşıyı ücretli yaptırıyor biliyor musunuz? Ücret alıyor, ücret. İngiltere'de 100 sterlin gibi rakamla ücret alınıyor. Bizde böyle bir şey yok" dedi.

Ancak Erdoğan'ın bu açıklamasına karşın, 43 milyon kişinin en az bir doz, 32 milyon kişinin de iki doz aşı olduğu İngiltere'de Covid-19 aşılama programı ücretsiz yürütülüyor.

NHS ve güvenlik güçlerinin, aşılama kampanyasından faydalanabilecek dolandırıcılara karşı bilinçlendirmek üzere bir kampanya başlattıkları belirtildi.

Ülkenin en üst düzey aile doktoru ve çeşitli güvenlik kuruluşlarının yaptığı ortak açıklamada, Covid-19 aşısının sadece NHS üzerinden yapıldığı ve bedava olduğu, sağlık görevlilerinin aşı karşılığında asla para istemeyeceği vurgulandı.

Açıklama, bazı dolandırıcıların bu yolla çıkar sağlama girişiminde bulunduğu haberleri üzerine yapılmıştı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock da kampanya için yaptığı açıklamada "Bu pandemiden çıkış yolumuz aşılar. Sahtekarların bu dev takım çalışmasının altını oymasına izin vermememiz yaşamsal önemde. Aşı için sizden asla para istenmeyecek, aşı için sizinle temas kurulduğunda banka detaylarınız ve PIN kodunuz sorulmayacak" demişti.

Birleşik Krallık'ta Ulusal Sağlık Sistemi NHS'in verdiği diğer sağlık hizmetlerinden de herhangi bir ücret alınmıyor.

Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, Kuzey İrlanda ve Galler'de 18 yaşın üzerindeki, İskoçya'da ise 30 yaşın üzerindeki herkese ilk doz aşı sunuluyor.

Ülkede Pfizer, BioNTech, Oxford-Astra Zeneca ve Moderna aşıları yapılıyor. Jannsen aşısının da önümüzdeki aylarda yapılmaya başlanması bekleniyor.

İngiltere'de hastalık belirtisi gösterenler için Covid-19 testleri de ücretsiz yapılıyor, ancak yeşil kategoride olmayan ülkelerden gelenler ise karantina süresinde, ikinci ve sekizinci günlerde iki test yaptırmak zorunda. Ücretli olan bu testler için 210 sterlin ödeniyor. Türkiye'nin de aralarında bulunuduğu kırmızı kategoride olan ülkelerden gelenler ise 10 gün otel karantinasında kalmak zorunda ve bu kişilerden 1750 sterlin ücret alınıyonr.

BBC
Evli danışmanıyla eşini aldatan İngiliz Bakan Hancock, sosyal mesafe kurallarını çiğnediği için özür diledi
Evli danışmanıyla eşini aldatan İngiliz Bakan Hancock, sosyal mesafe kurallarını çiğnediği için özür diledi
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, 15 yıllık eşini evli danışmanıyla aldattı! Kameralara dudak dudağa yakalandı
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, 15 yıllık eşini evli danışmanıyla aldattı! Kameralara dudak dudağa yakalandı
Covid: İngiltere, Türkiye'yi 10 gün otel karantinası uygulanan 'kırmızı liste'den yine çıkarmadı
Covid: İngiltere, Türkiye'yi 10 gün otel karantinası uygulanan 'kırmızı liste'den yine çıkarmadı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Burak Elmas Yiğit Şardan Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere'de Covid-19 aşısı için ücret alınıyor mu? Aşılamada hangi aşamaya gelindi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 18:39:25. #1.15#

title