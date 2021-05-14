İngiltere'de, Covid-19'a karşı 2. doz aşılamaları hızlandırılıyor
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İngiltere'de, Covid-19'a karşı 2. doz aşılamaları hızlandırılıyor

İngiltere'de, Covid-19'a karşı 2. doz aşılamaları hızlandırılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'de korona virüsün (Covid-19) Hindistan mutasyonunun yayılması nedeniyle 50 yaşın üzerindeki ve klinik olarak savunmasız olan kişilere, Covid-19 aşılarının 2. dozlarını uygulama planlarının hızlandırılacağını belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'de korona virüsün (Covid-19) Hindistan mutasyonunun yayılması nedeniyle 50 yaşın üzerindeki ve klinik olarak savunmasız olan kişilere, Covid-19 aşılarının 2. dozlarını uygulama planlarının hızlandırılacağını belirtti.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşılamalar hız kesmeden devam derken, Covid-19'un Hindistan mutasyonunun tespit edildiği İngiltere'den, Covid-19'a karşı aşılamaları hızlandırma kararı geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'de Hindistan mutasyonunun yayılması nedeniyle hükümetin, 50 yaşın üzerindeki ve klinik olarak savunmasız olan kişilere Covid-19 aşılarının 2. dozlarını uygulama planlarını hızlandırılacağını kaydetti. Hindistan mutasyonu ile ilgili bazı önemli bilinmeyenlerin olduğunu belirten Johnson, bu mutasyonun öncekilere göre daha bulaşıcı olduğunu ifade etti. Aşılama programı ile virüs arasındaki yarışın daha da zorlaşacağını bildiren Johnson, "İlerlememizde ciddi bir aksama oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

Mutasyonun, Haziran ayında tedbirlerin hafifletilmesine yönelik kararları etkileyebileceğini belirten Johnson, vatandaşları dikkatli olmaya devam etmeye ve Covid-19'a karşı aşı olmaya davet etti.

HİNDİSTAN MUTASYONU NEDENİYLE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere'de Covid-19'un Hindistan mutasyonu nedeniyle ilk can kayıplarının kaydedildiği belirtildi. İngiltere hükümeti tarafından yayınlanan verilerde, İngiltere'de Hindistan mutasyonu nedeniyle 5 ila 12 Mayıs tarihleri arasında 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Yeni mutasyonun ortaya çıkmasının endişe verici olduğunu ifade eden hükümet yetkilileri, mutasyonun 12 Mayıs itibariyle bin 300'ün üzerinde vakada tespit edildiğini duyurdu. Ayrıca yetkililer, mutasyonun başta Bolton ve Blackburn şehirlerinde olmak üzere ağırlıklı olarak İngiltere'nin kuzey bölgelerinde yayıldığını düşünüyor.

Öte yandan Başbakan Johnson, hükümetin ülkede Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin yol haritasında pazartesi günü 3. adımın yürürlüğe gireceğini ifade etmişti. İngiltere'de pazartesi gününden itibaren kapalı mekanların ve uluslararası seyahatlerin yeniden açılması beklenirken, dış mekanlarda ise 30 kişiye kadar etkinliklerin gerçekleşmesine izin verileceği ifade edilmişti.

(Aylin Karadeniz/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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