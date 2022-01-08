İngiltere'de Covid-19'a bağlı can kaybı 150 bini aştı - Haberler
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İngiltere'de Covid-19'a bağlı can kaybı 150 bini aştı

İngiltere'de Covid-19'a bağlı can kaybı 150 bini aştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de Covid-19 salgınında son 24 saatte 313 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 150 bin 57'ye yükseldi.

İngiltere'de Covid-19 salgınında son 24 saatte 313 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 150 bin 57'ye yükseldi.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı can kaybı 150 bini aştı. İngiltere'de son 24 saatte 146 bin 390 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 333 bin 794'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 313 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 150 bin 57'ye yükseldi.

İngiltere'de Covid-19 vaka sayıları 22 Aralık'tan bu yana 100 binin üzerinde, can kayıpları ise son 4 gündür 200'ün üzerinde seyrediyor. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı 4 Ocak'ta 218 bin 724 vaka tespit edilmesiyle kayda geçmişti. 5 Ocak'ta 334 kişinin hayatını kaybetmesi ile 2 Mart'tan bu yana en yüksek can kaybı yaşanmıştı.

Hükümetin verilerine göre, son 24 saatte 207 bin 801 kişiye Covid-19 aşısının güçlendirici dozunun uygulanmasıyla ülkede 12 yaştan büyük nüfusun yüzde 61.3'ü 3 doz aşılandı.

"GÜÇLENDİRİCİ AŞILAR 3 AY SONRA BİLE YÜZDE 90 KORUMA SAĞLIYOR"

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, yapılan bir çalışmaya göre Covid-19'a karşı 3 doz aşılanan kişilerin aşıyı aldıktan 3 ay sonra bile hastaneye yatışa karşı yüzde 90 oranında korunduğu belirtildi.

UKHSA, güçlendirici aşıların koruma sağladığı bu gruba 65 yaş ve üstü kişilerin de dahil olduğunu ifade ederek, savunmasız insanlara uygulanacak bir 4'üncü aşıya acil ihtiyaç olmadığını belirtti.

(Aylin Albayrak/İHA)

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