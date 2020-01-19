19.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:12

İngiltere'de ciple mücevher dükkanına girip, soygun yaptılar

İngiltere, (DHA) ? İngiltere'de hırsızlar ciple mücevher dükkanına girip, ellerindeki çekiçlerle vitrinleri kırarak soygun yaptılar. Polis soygunun görüntülerini yayınladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 kişiden oluşan kasklı hırsızlar, ciple mücevher dükkanına girdiler. İş yerinde bulunan kimseye çarpmayan hırsızlar, araçtan inerek ellerindeki çekiçlerle vitrin camlarını kırıp, mücevherleri çaldılar. Çevrede bulunan kişilerce yakalanan hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 10 yıl hapis cezası alan hırsızların gerçekleştirdiği soygun anı polis tarafından yayınlandı. Açıklama yapan polis 'Büyük bir şans eseri dükkanda kimse yaralanmadı' dedi.

Kaynak: DHA

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