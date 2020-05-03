İngiltere'de çift kemerli gökkuşağı görenleri büyüledi
03.05.2020 09:58 | Son Güncelleme: 03.05.2020 09:59
İngiltere'de çift kemerli gökkuşağı görenleri büyülediBeril SÖNMEZ, (DHA) ? İngiltere'de halkın sağlık çalışanlarını alkışladığı sırada, gökyüzünde çift kemerli gökkuşağı belirdi.
İngiltere'de çift kemerli gökkuşağı görenleri büyüledi
Beril SÖNMEZ, (DHA) ? İngiltere'de halkın sağlık çalışanlarını alkışladığı sırada, gökyüzünde çift kemerli gökkuşağı belirdi. Nadir rastlanan bu doğa olayı görenleri büyüledi.
ngiltere'de halkın sağlık çalışanlarını alkışladığı sırada çift kemerli gökkuşağının belirmesi hayranlık yarattı. Ülkede 'gökkuşağı?, koronavirüs salgınında ön saflarda çalışanlara olan teşekkürün sembolü olmuştu. Küçük çocuklar gökkuşağını çizerek camlara asmaya başlamış ve gökkuşağı giderek bir sembol haline dönüşmüştü.
Kaynak: DHA