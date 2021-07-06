İngiltere'de çift doz Kovid-19 aşılıların pozitif vakayla temas halinde kendilerini izole etmeleri gerekmeyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere'de çift doz Kovid-19 aşılıların pozitif vakayla temas halinde kendilerini izole etmeleri gerekmeyecek

İngiltere'de çift doz Kovid-19 aşılıların pozitif vakayla temas halinde kendilerini izole etmeleri gerekmeyecek
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere'de, çift doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanlar ile 18 yaşından küçüklerin virüslü biriyle temas etmeleri halinde kendilerini izole etmeleri gerekmeyecek.

İngiltere'de, çift doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanlar ile 18 yaşından küçüklerin virüslü biriyle temas etmeleri halinde kendilerini izole etmeleri gerekmeyecek.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, Avam Kamarası'nda parlamenterlere yeni gevşeme adımlarına ilişkin bilgi verdi.

16 Ağustos'tan itibaren pozitif bir vakayla yakın temasta olanların kendilerini karantinaya almalarına ilişkin uygulamada aşı durumu ve yaşa bakacaklarını belirten Javid, çift doz aşı olanlarla 18 yaşından küçükler için uygulamaya son vereceklerini belirtti. Ancak bu kişilerden test yaptırmalarını isteyeceklerini söyleyen Javid, testi pozitif çıkan herkesin aşı durumu ne olursa olsun kendilerini izole etmek zorunda kalacaklarını dile getirdi.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ın da bu hafta içinde "sarı listede" yer alan ülkelerden gelenlerin daha önce çift doz aşı yaptırmış olmaları halinde kendilerini tecrit etmelerine gerek kalmayacağını açıklaması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada, 19 Temmuz itibarıyla sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun kaldırılacağını ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

İngiltere'de sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun 19 Temmuz'da kaldırılması planlanıyor
İngiltere'de sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun 19 Temmuz'da kaldırılması planlanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere'de çift doz Kovid-19 aşılıların pozitif vakayla temas halinde kendilerini izole etmeleri gerekmeyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 17:18:19. #1.15#

title