- İngiltere'de Churchill heykeli yeniden görücüye çıktı - İngiltere'de Churchill heykeli yeniden görücüye çıktı İngiltere'de geçtiğimiz günlerde heykel protestoları sırasında korumaya alınan eski Başbakan Winston Churchill'in heykeli yeniden görücüye çıktı.

- İngiltere'de Churchill heykeli yeniden görücüye çıktı

LONDRA - İngiltere'de geçtiğimiz günlerde heykel protestoları sırasında korumaya alınan eski Başbakan Winston Churchill'in heykeli yeniden görücüye çıktı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan heykel protestolarında ABD ve Avrupa'da ırkçı ve sömürgeci kişilere ait birçok heykel saldırıya uğramıştı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Parlamento Meydanı'ndaki eski Başbakan Winston Churchill'e ait heykelde protestocular tarafından hedef alınmış, üzerine sprey ile "O bir ırkçıydı" yazılmıştı. İngiliz polisi, saldırı üzerine heykele zarar verilmemesi amacı ile metal plakalar ile çevrelemiş ve heykel çevresinde nöbet tutmuştu. Heykel protestolarının sona ermesi ile bugün Churchill'in heykelinin etrafındaki metal plakalar sökülerek, yeniden görücüye çıkarıldı.

Öte yandan polis heykele ileri tarihlerde bir saldırı olmaması için nöbet tutmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA