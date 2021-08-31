İngiltere'de çevreci grup, siyah matem giysileri ve bebek arabalarıyla gösteri düzenledi
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İngiltere'de çevreci grup, siyah matem giysileri ve bebek arabalarıyla gösteri düzenledi

Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Extinction Rebellion" çevreci grubu aktivistleri, hükümetin iklim kriziyle mücadeledeki başarısızlığının çocukların geleceğini etkilediğini savunarak, beyaz bebek arabaları ve siyah matem kıyafetleriyle protesto gösterisi düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Extinction Rebellion" çevreci grubu aktivistleri, hükümetin iklim kriziyle mücadeledeki başarısızlığının çocukların geleceğini etkilediğini savunarak, beyaz bebek arabaları ve siyah matem kıyafetleriyle protesto gösterisi düzenledi. Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, "Dünya çocukları için son şans", "Son nesil", "Çocuklarımızı düşünün" yazılı pankartların yer aldığı bebek arabalarıyla Başbakanlık Konuta yürüdü.

İngiltere'de çevreci grup, siyah matem giysileri ve bebek arabalarıyla gösteri düzenledi
İngiltere'de çevreci grup, siyah matem giysileri ve bebek arabalarıyla gösteri düzenledi
İngiltere'de çevreci grup, siyah matem giysileri ve bebek arabalarıyla gösteri düzenledi
İngiltere'de çevreci grup, siyah matem giysileri ve bebek arabalarıyla gösteri düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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