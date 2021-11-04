İngiltere'de çevreci aktivistler "kendilerini yollara yapıştırarak" eylem yaptı

İngiltere'de çevreci aktivist grup Insulate Britain üyeleri, parlamentoya giden yolları kapatarak gösteri düzenledi.

Başkent Londra'da parlamento binasına giden yollara kendilerini "yapıştırıcıyla yapıştıran" gruptakiler, İngiliz hükümetinin iklim değişikliği konusunda daha ciddi adımlar atmasını talep etti.

Grubun eylemi nedeniyle parlamento çevresinde trafik kilitlendi.

Parlamento binası yakınındaki yoldan geçenler de trafiğin akışını durduran protestoculara tepki gösterdi.

Göstericileri ikaz eden polis memurları, uyarıyı dikkate almayan gruba daha sonra müdahalede bulundu.

Metropolitan Polisi yaptığı açıklamada, 34 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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