İngiltere'de çalınan 'America' isimli altın klozet için 125 bin dolar para ödülü
İngiltere'de çalınan 18 ayar altından yapılmış "Amerika" isimli klozetin bulunmasında yardımcı olanlara yaklaşık 125 bin Dolar para ödülü verilecek. Ülkenin Blenheim Sarayı'nda sergilenirken 14 Eylül'de çalınan 6 milyon dolar değerindeki tuvalet İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan imzalı
İngiltere'de çalınan 18 ayar altından yapılmış "Amerika" isimli klozetin bulunmasında yardımcı olanlara yaklaşık 125 bin Dolar para ödülü verileceği açıklandı.
Ülkenin Blenheim Sarayı'nda sergilenirken 14 Eylül'de çalınan 6 milyon dolar değerindeki tuvalet İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan imzalı bir eser. Euronews.com'da Görüntüle