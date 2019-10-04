İngiltere'de çalınan 'America' isimli altın klozet için 125 bin dolar para ödülü

04.10.2019 18:01

İngiltere'de çalınan 18 ayar altından yapılmış "Amerika" isimli klozetin bulunmasında yardımcı olanlara yaklaşık 125 bin Dolar para ödülü verileceği açıklandı.



Ülkenin Blenheim Sarayı'nda sergilenirken 14 Eylül'de çalınan 6 milyon dolar değerindeki tuvalet İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan imzalı bir eser. Euronews.com'da Görüntüle