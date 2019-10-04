İngiltere'de çalınan 'America' isimli altın klozet için 125 bin dolar para ödülü

İngiltere'de çalınan 'America' isimli altın klozet için 125 bin dolar para ödülü

İngiltere'de çalınan 18 ayar altından yapılmış "Amerika" isimli klozetin bulunmasında yardımcı olanlara yaklaşık 125 bin Dolar para ödülü verilecek. Ülkenin Blenheim Sarayı'nda sergilenirken 14 Eylül'de çalınan 6 milyon dolar değerindeki tuvalet İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan imzalı

04.10.2019 18:01
İngiltere'de çalınan 'America' isimli altın klozet için 125 bin dolar para ödülü

İngiltere'de çalınan 18 ayar altından yapılmış "Amerika" isimli klozetin bulunmasında yardımcı olanlara yaklaşık 125 bin Dolar para ödülü verileceği açıklandı.


Ülkenin Blenheim Sarayı'nda sergilenirken 14 Eylül'de çalınan 6 milyon dolar değerindeki tuvalet İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan imzalı bir eser. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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