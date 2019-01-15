İngiltere'de Büyük Belirsizlik: Brexit Anlaşmasına Onay Çıkmadı

İngiltere Parlamentosu, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını 202'ye karşı 432 oyla reddetti.

İngiltere Parlamentosu'nda, aylardır merakla beklenen Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecine (Brexit) ilişkin anlaşmayla ilgili oylama yapıldı.

Milletvekilleri Başbakan May'in AB ile varılan anlaşmasına onay vermedi. Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını 202'ye karşı 432 oyla reddetti.

En ağır yenilgi

May, Brexit anlaşmasını 230 oy farkla kaybetmiş oldu. Bu mağlubiyet 1924yılından bu yana İngiltere Parlamentosun'daki oylamada kaydedilen en ağır yenilgi oldu.

Sonuçların açıklanmasından hemen sonra Muhalefetteki İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, hükümete karşı güven oylaması yapılmasını teklif etti

Bundan sonra ne olacak?

Önümüzdeki günlerde yapılması beklenen güven oylamasında da May'in kaybetmesi durumunda hükümet veya başka bir parti, 14 gün içersinde ikinci bir güven oyu talep edebilir. May'in bu oylamayı da kaybetmesi durumunda hükümetin düşürülmesi ve ardından erken seçim gündeme gelebilir.

Brexit konusunda Başbakan May taslak anlaşmayı yeniden oylanması için Parlamento'ya sunabilir, Avrupa Birliği ile yeniden müzakere için masaya oturabilir veya ikinci bir referendum düzenleyebilir

Ancak AB, geçtiğimiz yıl kasım ayında oy birliği ile kabul ettiği taslak anlaşmayı yeniden müzakere etmek için masaya oturmayacağını söylüyor. Bu nedenle, May'in yeniden AB üye ülkeleri ile anlaşmayı yeniden düzenlemek müzakereye gitmesi çok olası görünmüyor.

Brexit takvimine göre her şey yolunda giderse İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış tarihi 29 Mart 2019.

Ancak bu tarih bütün bu belirsizlikler göz önüne alındığında ertelenebilir.

Kaynak: DHA