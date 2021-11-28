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İngiltere'de Burnley-Tottenham maçına kar engeli

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
İngiltere'de Burnley-Tottenham maçına kar engeli

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasındaki Burnley-Tottenham maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasındaki Burnley- Tottenham maçı, yoğun Kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Burnley şehrinde yer alan Turf Moor Stadı'nda oynanacak maçın başlamasına 1 saatten az kala, erteleme kararı alındı.

Bu maç öncesi Premier Lig'de Tottenham, oynadığı 12 maç sonunda 19 puanla 7. sırada yer alırken, Burney ise 9 puanla düşme hattında 18. sırada bulunuyor.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

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