İngiltere'de Brexit Bakanı Davis İstifa Etti, Yerine Raab Geldi

İngiltere'de istifa eden Brexit Bakanı David Davis'in yerine Dominic Raab getirildi.

İngiltere'de hükümet adına Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini sürdüren Brexit Bakanı David Davis istifa etmişti. Dün İngiltere Başbakanı makamında Theresa May'a istifasını sunan Davis'in yerine gelecek isim de belli oldu. İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit Bakanı Dominic Raab'ı görevlendirdi. - LONDRA