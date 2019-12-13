İngiltere'de Boris Johnson tek başına iktidara geldi

13.12.2019 08:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 08:00

İngiltere'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, sandık çıkış anketine göre tek başına iktidara geldi. Johnson, AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını başka bir partinin desteğine gerek kalmadan Avam Kamarasında geçirebilecek.