İngiltere'de Boris Johnson depremi: Maliye ve adalet bakanları istifa ediyor

İngiltere'de Boris Johnson depremi: Maliye ve adalet bakanları istifa ediyor

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ve Adalet Bakanı David Gauke, Johnson'ın 23 Temmuz'da başbakan ilan edilmesi durumunda koltuklarını bırakacaklarını duyurdu.

İngiltere'de Boris Johnson depremi: Maliye ve adalet bakanları istifa ediyor

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci (Brexit) ülkedeki siyasi tabloyu da değiştiriyor. Başbakanlığın güçlü adayı eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın bu göreve gelmesi durumunda kabinedeki birçok bakanın istifa etmesi bekleniyor.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ve Adalet Bakanı David Gauke, Johnson'ın 23 Temmuz'da başbakan ilan edilmesi durumunda koltuklarını bırakacaklarını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et