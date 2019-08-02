İngiltere'de Boris Johnson'a ara seçim darbesi

İngiltere'de Muhafazakar Partinin kontrolündeki bölgede tek milletvekilliği için yapılan ara seçimi Liberal Demokrat Partinin kazanmasıyla, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoda eli zayıfladı.

2.08.2019 13:31
İngiltere'de Boris Johnson'a ara seçim darbesi

İngiltere'de Muhafazakar Partinin kontrolündeki bölgede tek milletvekilliği için yapılan ara seçimi Liberal Demokrat Partinin kazanmasıyla, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoda eli zayıfladı.

Kaynak: Dunya.com

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