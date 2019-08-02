İngiltere'de Boris Johnson'a ara seçim darbesi
İngiltere'de Muhafazakar Partinin kontrolündeki bölgede tek milletvekilliği için yapılan ara seçimi Liberal Demokrat Partinin kazanmasıyla, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoda eli zayıfladı.
İngiltere'de Muhafazakar Partinin kontrolündeki bölgede tek milletvekilliği için yapılan ara seçimi Liberal Demokrat Partinin kazanmasıyla, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoda eli zayıfladı.
Kaynak: Dunya.com
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