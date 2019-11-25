İngiltere'de bir uçak radardan kayboldu
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İngiltere'de bir uçak radardan kayboldu

İngiltere'nin Galler bölgesinde bir uçağın radardan kaybolduğu, arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

25.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:52
İngiltere'de bir uçak radardan kayboldu

'nin bölgesinde bir uçağın radardan kaybolduğu, arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İngiltere Sahil Güvenlik Birimi'nden yapılan açıklamada, hafif bir uçağın saat 12.50 sıralarında (TSİ 15.50) Puffin Adası yakınlarında radardan kaybolduğu belirtildi.

Arama-kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye botlar gönderildiği ifade edildi.

Kuzey Galler polisinin açıklamasında ise saat 12.59'da (TSİ 15.59) bir uçağın düştüğüne dair ihbar alındığı kaydedildi.

Uçakta kaç kişinin olduğunun bilinmediği belirtilen açıklamada, polislerin arama çalışmalarında sahil güvenlik ekiplerine destek sağladığı bildirildi.

Kaynak: AA
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