İngiltere'de bir Türk koronavirüs nedeniyle öldü
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İngiltere'de bir Türk koronavirüs nedeniyle öldü

İngiltere'de yaşayan 55 yaşındaki Hayri Ergönül, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

18.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:08
İngiltere'de bir Türk koronavirüs nedeniyle öldü

İngiltere'de yaşayan 55 yaşındaki Hayri Ergönül, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. North Middlesex Hastanesi'nde tedavi altında olan Ergönül, koronavirüs tedavisi sırasında zatürre de geçirdi. Ergönül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aslen Kahramanmaraşlı olan Egönül'ün arkadaşlarından Ahmet Güven, basına yaptığı açıklamada, "İngiltere'yi etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Güzel insan sevgili Hayri Ergönül'ü kaybettik. Hayri, insanlar arasında dostluğun ve dayanışmanın gelişmesi için çalışan ve toplum için emek veren değerli bir insandı" dedi. 


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Kaynak: DHA

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