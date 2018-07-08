İngiltere'de Bir Sinir Gazı Şüphesi Daha

TEDAVİSİ devam eden polisin, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızında görülen, noviçok gazından zehirlendiğinden şüphelenildiği ifade edildi. Hastane tarafından yapılan açıklamada, polis memurunun, geçen günlerde Amesbury kasabasında noviçok gazı zehirlenmesi teşhisi konan çiftle aynı semptomları gösterdiği ifade edildi. Hastane polisin tedavisinin sürdüğünü belirtilen, özelikle Amesbury kasabasında yaşananlardan sonra birçok kişinin benzer şüphelerle hastaneye başvurduğunu öte yandan ciddi bir vakaya rastlanmadığını ifade etti.