İngiltere'de bir polis "aşırı sağcı terör grubu"na üye olmaktan suçlu bulundu
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İngiltere'de bir polis "aşırı sağcı terör grubu"na üye olmaktan suçlu bulundu

Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel
İngiltere'de bir polis 'aşırı sağcı terör grubu'na üye olmaktan suçlu bulundu

İngiltere'de, 2011'de 77 kişiyi katleden aşırı sağcı Anders Behring Breivik'in yazdığı manifestoyu telefonuna indirdiği tespit edilen bir polis memuru "aşırı sağcı terör grubu"na üye olmaktan suçlu bulundu.

İngiltere'de, 2011'de 77 kişiyi katleden aşırı sağcı Anders Behring Breivik'in yazdığı manifestoyu telefonuna indirdiği tespit edilen bir polis memuru "aşırı sağcı terör grubu"na üye olmaktan suçlu bulundu.

Sky News'te yer alan habere göre, Başkent Londra'daki Old Bailey mahkemesi tarafından yürütülen soruşturmada, 22 yaşındaki polis memuru Benjamin Hannam'ın "nazi bıyıklı" ve "nazi arması" taşıdığı fotoğraflara ulaşıldı.

Londra'nın kuzeyindeki Edmonton karakolunda görev yapan Hannam'ın telefonunda yapılan incelemelerde, Norveç'te 2011'de 77 kişiyi katleden aşırı sağcı Anders Behring Breivik'in yazdığı manifestoyu ve "Bıçakla saldırı" el kitabını indirdiği ortaya çıktı.

Soruşturmayı yürüten savcı, Breivik'in yazdığı manifestonun bomba yapım talimatları ve "kitlesel saldırılar için kapsamlı bilgiler" içerdiğini belirtti.

Savcı, Hannam'ın, hükümet tarafından 2016 'da yasaklanan National Action (NA) adlı aşırı sağcı terör grubunun toplantılarına katıldığını da tespit etti.

Karar duruşmasında NA grubunun Swindon kentindeki faaliyetlerine katıldığına ilişkin görüntüler izletilen Hannam, Nazi propaganda afişlerindeki "cesur bakışların" faşizme olan ilgisini başlattığını kaydetti.

Hannam, telefonundaki belgeleri ise aşırı kaygı bozukluğu nedeniyle oluşan takıntıları nedeniyle indirdiğini söyledi.

Old Bailey Mahkemesi, Hannam'ın aşırı sağcı terör grubuna üye olmak ve dolandırıcılık suçlarından mahkum edilmesine karar verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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