İngiltere'de bir Kraliyet Muhafızının hareketi, ülke gündemine oturdu. Muhafız, rutin yürüyüşü sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürdü ve yoluna devam etti. O anlar yürüyüşü izleyen birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada ''İngiltere'de turist olmak'' başlığıyla hızla yayılan görüntü 1 milyon 800 bin görüntüleme aldı.

TARTIŞMA YARATTI

Bazı sosyal medya kullanıcıları muhafızın çocuğu düşürmemesi gerektiğini savunarak duruma tepki gösterdi. Bazıları ise işini yaptığını belirterek muhafızı savundu ve ebeveynlerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Kimileri ise görüntülerin kurgu olduğunu öne sürdü.

GÖRÜNTÜLERİN GERÇEK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya platformlarında viral olan videonun gerçek olduğu, Tower of London'daki askeri tören sırasında çekildiği ortaya çıktı. Görüntülerin tepki toplamasından sonra açıklama yapan askeri teşkilat ise yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını belirtti ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Doğruluk Kontrolü "İngiltere'de Kraliyet Muhafızının önüne çıkan çocuğu ezdiği iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "İngiltere'de Kraliyet Muhafızı olduğu iddia edilen kişinin yürüyüş sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürüp yoluna devam ettiği anlar tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti. Görüntülerin gerçek olduğu, Tower of London'daki askeri törende çekildiği anlaşıldı."

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