İngiltere'de bir hastane en az 42 bebeğin ölümünden sorumlu tutuluyor: 'Bebekleri hastanenin...

20.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:15

İngiltere'de bir hastane hakkında 40 yıl öncesine uzanan bir inceleme sonucu hazırlanan raporda, anne ve bebeklerin hastanedeki "zehirli" kültür nedeniyle öldükleri belirtildi.

Shrewsbury ve Telford Hastanesi'nde anne ve çocuk bakımında yapılan hatalarla ilgili hazırlanan rapor Independent gazetesinde yayımlandı.

Bu hatalar sonucu bazı bebeklerin engelli hale geldikleri, hastane çalışanlarının ölen bebeklerin adlarını kayıtlara yanlış geçirdiği ve bir vakada ölen bir çocuktan sadece "O" diye bahsedildiği belirtildi.

Hastaneyi yöneten Ulusal Sağlık Hizmeti NHS vakfı, özür diledi ve raporda yer alan sorunlara çözüm bulunması için "çok şey" yapıldığını belirtti.

İki yıl önce, dönemin Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, söz konusu hastanedeki önlenebilir bebek ölümlerine dair bir soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Raporu, anne ve çocuk sağlığı uzmanı Donna Ockenden başkanlığındaki bir ekip hazırladı.

Soruşturmada başta 23 vaka incelenecekti, ancak şimdi bu sayının 270'in üzerine çıktığı ve 1979'dan günümüze kadar uzanan vakaların ele alındığı belirtildi.

Bu vakalar arasında, 22 ölü doğum, üç gebelikte ölüm, 17 doğum sonrası ölüm, üç anne ölümü, 47 standartların altında bakım ve 51 serebral palsi ve beyin hasarı bulunuyor.

Ön raporda, incelenmesi istenen vaka sayısının "bu hastanede uzun süredir devam eden zehirli kültürü temsil ettiği" vurgulandı.

Raporda ele alınan vakalardan bazıları şöyle: