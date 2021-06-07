İngiltere'de bir çiftçi, iş makinesi ile otomobili ters çevirdi
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İngiltere'de bir çiftçi, iş makinesi ile otomobili ters çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İngiltere'nin Durham kentinde bir çiftçi, iş makinesi ile çiftliğinin önüne park eden otomobili kaldırarak ters çevirdi.

İngiltere'nin Durham kentinde bir çiftçi, iş makinesi ile çiftliğinin önüne park eden otomobili kaldırarak ters çevirdi. Hızını alamayan çiftçi, kendisini durdurmak isteyen araç sahibine de iş makinesi ile çarptı.

İngiltere'nin Durham kentinde bir çiftçi, iş makinesi ile korku saçtı. Durham Kontluğu'nda babası Stephen Hooper'a ait çiftliğin önüne geçtiğimiz cumartesi günü bir otomobilin park etmesinin ardından Robert Hooper, ilk başta araç sahibinden aracını çekmesini istedi. Sürücünün aracını çekmemesinin ardından Robert, çiftliğin önündeki aracı kaldırmak için iş makinesi kullandı. ilk olarak yolda başka araç gelip gelmediğini kontrol eden Robert, İş makinesiyle aracı kaldırıp ters çevirdi. Araç sahibinin ise o anlarda kendisini durdurmaya çalışması üzerine Robert, iş makinesi ile araç sahibine çarparak yol kenarına fırlattı. Yaşanan olaya ilişkin yapılan ihbarların ardından polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, Robert'ın otomobili ters çevirdiği anlar çevredeki vatandaşların telefon kameralarına anbean yansıdı.

(İHA)

İngiltere'de bir çiftçi, iş makinesi ile otomobili ters çevirdi
İngiltere'de bir çiftçi, iş makinesi ile otomobili ters çevirdi
İngiltere'de bir çiftçi, iş makinesi ile otomobili ters çevirdi
İngiltere'de bir çiftçi, iş makinesi ile otomobili ters çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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