İngiltere'de bir bakımevi sosyal medyadan 'benzin bağışı' talebinde bulundu - Haberler
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İngiltere'de bir bakımevi sosyal medyadan "benzin bağışı" talebinde bulundu

AA / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
İngiltere'de bir bakımevi sosyal medyadan

İngiltere'de bir bakımevi, ülkedeki yakıt tedarik sorunu nedeniyle personelin kullandığı araçların depolarını doldurmakta zorlandıklarını belirterek, "benzin bağışı" için acil talepte bulundu.

İngiltere'de bir bakımevi, ülkedeki yakıt tedarik sorunu nedeniyle personelin kullandığı araçların depolarını doldurmakta zorlandıklarını belirterek, "benzin bağışı" için acil talepte bulundu.

İngiltere'de ölümcül hastalığı olan kişilere bakım sağlayan Oldham kentindeki Dr. Kershaw's Hospice adlı bakımevinin yönetimi, ülkedeki yakıt krizi nedeniyle çalışanlarının kullandığı araçların depolarını doldurmakta sıkıntı yaşadıklarını aktardı.

Evde yaşam sonu bakım hizmeti de sunan kuruluş, personelin gün içerisinde hastalarına ulaşmakta kullandığı araçların depolarının umutsuz bir şekilde azaldığını ve ziyaretlerin yapılabilmesi için yakıta ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Bakımevi yönetimi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bakımevine fiziksel olarak kurşunsuz benzin bağışlayabilecek herkesin kendileriyle iletişime geçmesini talep ederek, acil çağrıda bulundu.

Ülkede sağlık veya eğitim gibi temel hizmetlerde görevli çalışanlara benzin istasyonlarında öncelik verilmesi çağrısında bulunulmuştu.

Ancak, İngiltere Başbakanı Boris Johnson akaryakıt krizi ortasında kilit görevdeki çalışanlara öncelik verilmeyeceğini açıklamıştı.

Sağlık çalışanları da yakıt alımında kendilerine öncelikli erişim verilmedikçe hasta bakımının tehlikeye gireceği konusunda hükümeti uyarmıştı.

Nakliye aracı sürücüsü eksikliği yaşanıyor

İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları kısa zamanda süpermarketlerde rafların boş kalmasına, akaryakıt istasyonlarının kapanmasına neden oldu.

Uzmanlar, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışıyla birlikte, nitelikli çalışanların ülkelerine dönme yönünde bir eğilim gösterdiğini belirtiyor.

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, İngiltere'de 2020 yılının başında 37 bin olan AB vatandaşı tır ve kamyon şoförü aktif olarak hizmet verirken, bu sayı şu anda 24 bin 350'e gerilemiş durumda.

Uzmanlar, ülkede nakliye şoförlerinin toplam sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor.

AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri
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